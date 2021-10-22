Кемеровская область, 2 февраля, 2011, 14:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога почти на 80%, сообщили 2 февраля ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

За предыдущую неделю заболеваемость ОРВИ составила 38 тыс. случаев. Уровень заболеваемости ОРВИ выше пороговых значений отмечается в 25 административных территориях.

В структуре больных ОРВИ дети до 14 лет составляют 61,1%.

У больных ОРВИ выявлены антигены вирусов гриппа А(Н1N1)2009 (всего - 40 случаев), вирусов гриппа А(Н3N2), вирусов парагриппа.

Для предупреждения распространения заболеваний полностью закрыты 56 школ, одна школа-интернат. Прекращены занятия во всех школах Белова, Киселевска, Мысков. В Междуреченске, в Беловском, Ижморском, Мариинском и в Тяжинском районах приостановлен учебный процесс в отдельных школах и классах.