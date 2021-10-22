Уфа, 22 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. 669 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Pixabay.com Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 80 144 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с вирусом 69 530 человек, в том числе 650 победили вирус за прошедшие сутки.

Отмечается, что в республике за сутки констатировали смерть 36 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции получили 1 527 148 человек, завершили вакцинацию 1 289 417 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 октября в республике за сутки выявили 670 носителей коронавируса.