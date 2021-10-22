Чебоксары, 22 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Чувашии из-за нехватки медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения объявлен режим повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Лаборатория, в которой работники завода дают заключение: годен ли кислород для медицинских нужд или это технический кислород

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Данный режим был введён по итогам экстренного заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причиной стала острая нехватка кислорода в больницах, в том числе в связи с ростом тяжелобольных COVID-19.

«Кислород заканчивается. Кислород из Татарстана в пути, и он ожидается в течение примерно четырёх ближайших часов», — говорят региональные власти.

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В рамках режима повышенной готовности к решению проблемы подключены все ведомства, а также мобилизованы ресурсы соседних регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев заявил, что ежедневно нужно до 45 тонн медицинского кислорода, поэтому вопрос решается в «ручном формате». В ковидных госпиталях республики лечатся более 3,3 тыс. больных, в том числе 997 человек находятся в тяжёлом состоянии, 94 — в крайне тяжёлом.