Великий Новгород, 22 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Новгородской области в период с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Об этом 22 октября на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

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«В соответствии с указом президента России и с учётом той обстановки, которая есть в Новгородской области, сегодня я подпишу указ об установлении нерабочих дней в Новгородской области с 25 октября по 7 ноября», — сказал глава региона.

Он отметил, что в период нерабочих дней будут работать детские сады, школы — по своему графику. Также работают предприятия непрерывного цикла — это ЖКХ, строительство, оборона, транспорт.

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«Все остальные могут продолжить работу по желанию, но при условии допуска на работу исключительно сотрудников, имеющих QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании», — уточнил Никитин.

Он добавил, что рестораны и кафе также могут продолжить работу в прежнем режиме, при условии, что у сотрудников и посетителей есть QR-коды. На тех же условиях могут продолжить работу по предварительной записи салоны красоты и парикмахерские.

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Все пункты вакцинации будут продолжать работу в стандартном режиме на протяжении всего периода введения ограничительных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 22 октября, за последние сутки в России выявлен 37 141 случай COVID-19 в 85 регионах. В общей сложности за период пандемии носителями SARS-CoV-2 стали 8 168 305 человек.