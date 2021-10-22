Кишинёв, 22 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Правительство Молдавии одобрило решение о необходимости ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на 30 дней. Об это заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица после заседания правительства.

Nao24.ru Нет газа

«Введение ЧП — это техническая процедура, необходимая для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны, выделить ресурсы для покупки газа из альтернативных источников и обеспечить уровень давления в газовой системе на нужном уровне», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что режим ЧП планируется ввести уже с 22 октября. Это предложение рассмотрит парламент республики. Если депутаты примут позицию правительства, то чрезвычайное положение будет действовать до 20 ноября.

Ранее Гаврилица сообщила, что не уверена в успешном завершении переговоров с «Газпромом» по поводу продления контракта на поставку в Молдавию голубого топлива.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров вместо прежней цены $130 за тыс. кубометров. Оплаченных объёмов не хватает для обеспечения всех нужд республики. Переговоры продолжаются.