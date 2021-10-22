Рязань, 22 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Рязанской области 22 октября впервые подтверждено 196 случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выздоровел ещё 121 пациент, девять человек скончались.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,43%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 45 962 жителей. Справились с заражением 41 798 человек.

По данным федерального оперштаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 1 308 пациентов.