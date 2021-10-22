Луганск, 22 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Украинские силовики заранее готовили захват представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Андрея Косяка. Об этом 22 октября заявил журналистам глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.

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«Судя по действиям Украины, по материалам, которые были опубликованы украинскими военными, есть возможность судить о некоторых подробностях, и вот оттуда четко понятно, что захват наблюдателя планировался заранее и эта акция направлена на сознательную дестабилизацию ситуации», — сказал он.

Также глава МИД ЛНР добавил, что, по его мнению, планировавшие эту акцию и руководившие ею не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в районе КПВВ «Первомайск-Золотое», где по согласованию с украинской стороной сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги, диверсионно-разведывательная группа из 24-й бригады ВСУ напала на группу наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК и захватила в плен одного из них.