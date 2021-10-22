Москва, 22 октября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Поправками в Бюджетный кодекс в России вводится акциз на жидкую сталь и повышается налог на добычу полезных ископаемых на руды — аналог налогового маневра, из-за которого недавно выросли цен на топливо, отметил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Duma.gov.ru Валерий Гартунг

«По сути, акциз — это налог на продукт, который не считается товаром первой необходимости: алкоголь, табак. При помощи акцизов государство обычно ограничивает потребление. Автомобиль наше правительство тоже считает предметом роскоши, поэтому у нас есть акциз на бензин. Теперь они делают роскошью сталь, а за одно все предметы, которые из нее изготавливаются. Скорее всего, это приведет к такому росту цен, что сама жизнь в России будет непозволительной роскошью», — рассуждает Гартунг.

Производители металла смогут поставить буквально любую цену, потому что рынок очень монополизирован, указал депутат. При этом металлургам пообещали отменить экспортные пошлины, то есть за рубеж металл будет продавать выгоднее, напомнил он.

«И все это делается под предлогом того, что металлурги заработали сверхприбыли, которые надо собрать в бюджет. Но на самом деле, закон написан так, что металлурги только больше заработают, а вся нагрузка ляжет на рядовых граждан. Правительство планирует собрать 170 миллиардов, но из-за роста цен и падения производства экономика при этом потеряет несколько триллионов! Они это в расчет не берут», — возмущен Гартунг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне Госдума в первом чтении приняла поправки в Бюджетный кодекс.

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