Тамбов, 22 октября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В Тамбовской области 22 октября подтверждено 169 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 46 тыс. 685 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 44 тыс. 28 пациентов, в том числе 194 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1038 человек. Девять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.