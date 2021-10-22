Майкоп, 22 октября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Адыгее усилены ограничительные меры в связи со сложной ситуацией по коронавирусу. Глава республики Мурат Кумпилов подписал указ о введении с 25 октября QR-кодов о вакцинации либо перенесённом не более полугода назад заболевании. Они будут предъявляться при посещении мест массового пребывания людей, сообщили в пресс-службе главы субъекта РФ.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Кроме QR-кодов, посетитель может также предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, в случае если у него имеется справка о медотводе от вакцинации.

Среди мест, куда можно будет попасть только по QR-коду, театры, библиотеки, концертные залы, предприятия общепита, кальянные, сауны, салоны красоты, детские игровые центры и иные культурно-развлекательные и спортивные учреждения.

«При этом для детей до 18 лет доступ во все указанные заведения остаётся свободным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте также: В Адыгее из-за коронавируса продлили школьные каникулы