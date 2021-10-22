Владимир, 22 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Во Владимирской области 22 октября подтверждено 304 новых случая заражения коронавирусом — на пять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 59 тыс. 973 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 60 пациентов, в том числе 64 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 2157 человек. За последние сутки подтверждено восемь новых летальных случаев.