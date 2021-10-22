Москва, , 12:51 — REGNUM Правильность решения российских властей прекратить официальный диалог с Североатлантическим альянсом (НАТО) подтверждает стратегия НАТО по сдерживанию РФ. Об этом 22 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Это самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, в отношении прекращения официального диалога. Он просто не нужен, диалог в таких условиях, и концепция НАТО это подтверждает», — сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что в Москве никогда не питали иллюзий на тему НАТО, так как знали, что этот альянс создан для конфронтации.

«РФ принимает меры для защиты собственных интересов. Это постоянный процесс», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс якобы готов к диалогу с Россией, нельзя воспринимать всерьёз на фоне действий Брюсселя.