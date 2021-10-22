Оренбург, 22 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 404 новых заражения коронавирусом, сообщает 22 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее суточный показатель был на уровне 403. В регионе произошёл рекордный суточный прирост выявленных случаев заражения.

Pixabay.com Коронавирус

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С конца марта 2020 года в Оренбуржье зарегистрировано 85 697 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 4372,47 на 100 тысяч населения.

Излечились от коронавирусной инфекции 73 670 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 2395 человек. За последние сутки скончались 22 человека.