Кемерово, 22 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Решение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября принято для того, чтобы у людей была возможность оградить себя от риска заразиться коронавирусом. Об этом заявила первый замминистра здравоохранения Кемеровской области Елена Зеленина.

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«Это сделано из-за того, что, к сожалению, в Российской Федерации в целом наблюдается значительный рост заражений новой коронавирусной инфекцией. И, к сожалению, увеличилось количество летальных исходов. Поэтому с целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, снижения уровня заболеваемости принят этот указ. Для того, чтобы у людей была возможность оградить себя некоторым образом, ограничить посещение организованных коллективов в закрытых помещениях. То есть в первую очередь это касается своих рабочих мест, своих рабочих коллективов. Мы обращаемся к кузбассовцам и призываем провести эти дни правильно с позиции эмидемиологии. То есть в эти дни постараться избежать посещения больших торговых центров, кинотеатров, массовых скоплений народа, провести это время с семьей, позаботиться о своих родных и близких», — отметила она.

Зеленина призвала тех, кто не вакцинировался, обязательно сделать это.

«Потому что это единственный доказанный и эффективный способ защиты от новой коронавирусной инфекции, в первую очередь от её тяжелых форм. Мы предлагаем в эти дни, которые будут более свободны от работы, тем нашим жителям, которые, к сожалению, уже перенесли новую коронавирусную инфекцию, пройти углубленную диспансеризацию, которая предусмотрена совершенно бесплатно для пациентов за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования. Медицинские организации, поликлиники, которые занимаются этой углубленной диспансеризацией, продолжают работу в нерабочие дни», — подчеркнула первый замминистра здравоохранения региона.