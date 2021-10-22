Москва, 22 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. На российском авторынке представлен рестайлинговый седан Lexus ES. Об этом сообщается на сайте компании.

Пресс-служба Lexus Обновлённый седан Lexus ES

Новинка представлена в России в пяти комплектациях. Стоимость обновленной модели начинается от 3 млн 514 тыс. рублей.

Рестайлинговый Lexus ES получил небольшие изменения экстерьера, которые заключаются в новой радиаторной решетке и другой оптике. Кроме того, у седана была модернизирована подвеска, улучшена шумоизоляция и появился новый двигатель.

Так, моторная линейка модели пополнилась новым базовым 2,0-литровым мотором мощностью 150 «лошадей». Также туда входят прежние «атмосферники» на 2,5 и 3,5 л производительностью 200 и 249 л.с. соответственно. Агрегатируются моторы с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Ранее компания Lexus представила новую спецверсию LC Coupe, которая получила название Black Inspiration. Модель предназначена для британского авторынка.

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