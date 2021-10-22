Астрахань, 22 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. В Астраханской области 22 октября подтверждено 250 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 64 тыс. 282 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1400 человек.

За весь период 1879 человек скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.