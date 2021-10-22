Киев, 22 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко и её сестра Вера, возвращаясь из-за границы, пытались предъявить фальшивые COVID-сертификаты. Об этом сообщает 22 октября агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

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Сёстры прибыли из другой страны в киевский аэропорт «Борисполь». Откуда именно они вернулись, не говорится. Поддельные сертификаты у них нашли сотрудники пограничной службы. Об инциденте, не называя фамилий, сообщила пресс-служба полиции Киева.

«Одна из фигуранток является бывшим народным депутатом», — уточнили в полиции.

В полиции завели уголовное дело по статье о подделке документов. Сертификаты изъяли и направили на экспертизу. Решение о предъявлении женщинам обвинений будет принято в ближайшее время.

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