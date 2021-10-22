Липецк, 22 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Липецкой области 22 октября подтверждено 338 новых случаев заражения коронавирусом — на 13 больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 59 тыс. 256 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 51 тыс. 560 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 331 — за последние сутки.

За весь период скончались 1916 человек. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.