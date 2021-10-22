Калуга, 22 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 164 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 октября. Днём ранее, 21 октября, в регионе было зарегистрировано 166 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 404 человек, 49 068 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 809 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.