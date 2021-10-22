Темпы вакцинации от COVID-19 в Алтайском крае по-прежнему низкие
Барнаул, 22 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 22 октября прививки получили 739 839 человек из более двух миллионов жителей. За сутки прирост вакцинированных составил 4713 человек. Такие данные приводит оперштаб.
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Из общего числа привитых 45 181 жителей региона получили первую прививку (+1141 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 684 120 человек (+3074 за сутки). Также известно о 10 538 ревакцинированных (+498 сутки).
Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 036 948 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.
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