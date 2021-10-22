Черкесск, 22 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки были зафиксированы четыре случая летального исхода пациентов с COVID-19. Общее число умерших за все время пандемии коронавируса достигло 729 человек, сообщили 22 октября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В республике в последнее время наблюдается рост новых случаев заболевания. Так, за последний день были подтверждены тесты на коронавирус еще у 69 человек. Это самый большой показатель за последние месяцы. Общее число носителей инфекции достигло 26 794 человек. Из них выздоровели 23 443 пациента, в том числе 79 — за последний день.

В настоящее время число госпитализированных в ковидные госпитали составляет 988 человек. Свободными остаются 15% коек. К 20 октября в Карачаево-Черкесии уровень коллективного иммунитета составил 32,5% жителей. Привиты первым компонентом вакцины всего 125 986 человек.