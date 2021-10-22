Барнаул, 22 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6023 человек, причём сразу 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 808 (+10 за сутки), из них 288 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 301 человек, +63 за сутки) и ОРВИ (57 364 человека, +325 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1425 детей (+41 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (84 645 человек, +401 за сутки) новый вирус победили 60 972 человека (всего +149 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 9983 (+58) за сутки.

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