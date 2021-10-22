Пермь, 22 октября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 625 новых заражений коронавирусом. Об этом 22 октября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Сутками ранее этот показатель составлял 617.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии число выявленных носителей коронавируса достигло 113 814. Оправились от болезни 97 294 пермяка.

На сегодняшний день в больницах получают лечение 4412 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Из них 224 человека подключены к аппаратам ИВЛ, состояние 554 пермяков медики оценивают как тяжелое.

Число жертв болезни в регионе достигло 5514. За последние сутки скончались 30 человек.

Про данным оперштаба, на 22 октября полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 660 913 жителей.