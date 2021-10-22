Ульяновск, 22 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется суточное превышение выздоровевших от COVID-19 над количеством вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 520 и 431. Такие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 22 октября, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 90 922 случая заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки коронавирусом заразился 431 житель.

С начала пандемии победили болезнь 80 353 пациента, в том числе за последние сутки вылечились 520 человек. Доля выздоровевших составила 88,37%.

От осложнений, вызванных ковидом, скончались ещё 16 пациентов. Таким образом, жертвами коронавируса стали 2874 жителя Ульяновской области.

Напомним, что последние несколько дней в Ульяновской области число переболевших COVID-19 превышает количество новых случаев заражения, выявляемых за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Ульяновской области вступили в действие дополнительные ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса. В частности, речь идёт о термометрии на объектах торговли.