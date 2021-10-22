Абакан, 22 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки выявили 176 новых случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост зафиксирован в Абакане, где зарегистрировано 84 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Черногорска, Саяногорска, Усть-Абаканского, Алтайского и других районов.

«84 человека обратились с признаками ОРВИ, 15 случаев инфицирования выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, 56 случаев — семейные контакты, еще 11 — служебные», — добавили в правительстве.

Таким образом, всего за время пандемии, по данным портала «Стопкоронавирус», в республике выявлено 42 023 случая инфицирования. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 35 337 человек.