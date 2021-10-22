Пермь, 22 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Пермском крае по результатам рассмотрения административных дел в отношении нарушителей антиковидных мер суды назначили штрафы в общей сложности на 99,8 млн рублей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

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С марта 2020 года ведомство проверило более 26 тысяч объектов. Кроме штрафных санкций применяется и приостановка деятельности юрдиц. Так, временно закрыли 197 объектов.

Стоит отметить, за полмесяца 2021 года (1−14 октября) на территории региона выявили 55 юридических лиц — нарушителей антиковидных мер. Нарушения зафиксированы в хозяйствующих субъектах края, которые работают в сферах торговли, общественного питания, транспорта, культуры, услуг населению, промышленности. В ходе проверок выяснилось, что в ряде организаций персонал трудится без средств индивидуальной защиты, юрлица не используют обеззараживатели воздуха.

Кроме того, претензии касались и относительно отсутствия разметки для соблюдения безопасной дистанции, а также отсутствия «входного фильтра» для сотрудников. По фактам нарушений возбуждены административные дела.