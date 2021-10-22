Москва, 22 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Рубль «отступил» на торгах 21 октября, повинуясь сигналам от доллара, который корректировался вверх по всему спектру рынка. Пара в моменте превышала 71 руб. и даже закрылась на этой психологической отметке, однако развить импульс восстановления не смогла. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

Он отметил, что сегодня, 22 октября, котировки падают с новой силой, обновив июльские минимумы 2020 года в районе 70,55 руб. Евро тоже курсирует вблизи долгосрочных минимумов, хотя пока удерживается над уровнем 82 руб.

По его словам, вчерашнее локальное давление на российскую валюту было обусловлено не только коррекцией доллара, но и падением нефтяных цен, которые закономерно отступали от трехлетних максимумов на фоне перекупленности. Однако «медвежья» коррекция Brent не получает видимого продолжения, а значит, цены могут снова вернутся к росту, что будет оказывать дальнейшую поддержку рублю, отметил эксперт.

Переславский считает, что по мере наступления «россиянина» достижение уровня 70 руб. становится все более реальным. По его словам, в ближайшей перспективе дополнительную поддержку рублю окажет решение Банка России, который с большой вероятностью снова повысит ставку. Таким образом, отметил эксперт, до конца сессии не исключены попытки тестирования зоны 70,50 руб., однако также присутствует риск фиксации прибыли на более низких уровнях пары.

В случае с парой евро/рубль внимание по-прежнему приковано к отметке 82 руб., целостность которой, похоже, пока сохранится, заявил он.