Чебоксары, 22 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Чувашии увеличилось количество вновь подтверждённых случаев заражения коронавирусом и подтверждены десятки очередных летальных исходов. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По сведениям на 22 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 36 380 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 147. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 143 случая.

Выздоровели 31 908 пациентов, что составляет 87,7% от общего числа официально выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Из них за последние сутки выписаны девять человек.

Число жертв пандемии в Чувашии увеличилось на 26 человек. Всего в республике умерли 2611 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике планируют перепрофилировать ещё 100 коек в ЦРБ Красночетайского района. В настоящее время остаётся свободным 4,5% коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом, всего развёрнуто 3470 мест.