Европа делает выбор между дорогим оружием и дешёвым газом
Берлин, 22 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Сытыми от конфронтациис Россиейостаютсятольковоенные и производители оружия, а простые граждане в прибалтийских странах и на Украине будут нести лишь возрастающие убытки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 октября, комментируя высказывания министра обороны Германии АннегретКрамп-Карренбауэр.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
НАТО
Как сообщалось ранее, министр заявила, чтоНАТО должно продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Россиясистематически нарушает воздушное пространствостран Прибалтики и Украины, следует уделить особое внимание его защите, сказала она.
«Крамп-Карренбауэр высказывается в духе общей агрессивной по отношению к России направленности заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, который сейчас проходит в Брюсселе. Там, напомню, говорится и о «возможности боевых действий» от Балтийского до Черного морей, наращивании присутствия стран НАТО в Черноморском регионе, «быстрой переброске подкреплений». Всё это, понятно, «в ответ на агрессивные действия России», на исходящую о неё «угрозу». Реальных агрессивных действий со стороны нашей страны в отношении кого бы то ни было, однако, не наблюдается. А «угроза» Западу если и есть, то это лишь «угроза» того, что ему не удастся больше разговаривать с нашей страной как с поверженным противником, диктовать ей, как ей жить.
Тем не менее тезис германского министра обороны о том, что НАТО должно продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, — это реально вредный тезис. Он настраивает прибалтов и Украину на продолжение конфронтации с нашей страной. Но сытыми от этой конфронтации остаются лишь военные и производители оружия, а простые граждане в прибалтийских странах и на Украине от этого будут нести лишь возрастающие убытки.
Надеюсь, что агрессивная риторика представительницы немецкой ХДС, звучащая в условиях, когда в Германии начинаются переговоры о формировании нового правительства, призвана главным образом «сбалансировать» действительно важное для благополучия жителей Европы, но от этого не менее критикуемое политическими противниками, дело, которое эта партия под руководством Ангелы Меркель сумела сделать: расширение возможностей снабжения Европы дешёвым газом. Вот такой, как это ни странно, у европейцев сегодня выбор: между дорогим оружием и дешёвым газом», — отметил Михаил Демурин.