Берлин, 22 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Сытыми от конфронтациис Россиейостаютсятольковоенные и производители оружия, а простые граждане в прибалтийских странах и на Украине будут нести лишь возрастающие убытки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 22 октября, комментируя высказывания министра обороны Германии АннегретКрамп-Карренбауэр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как сообщалось ранее, министр заявила, чтоНАТО должно продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости. Россиясистематически нарушает воздушное пространствостран Прибалтики и Украины, следует уделить особое внимание его защите, сказала она.

« Крамп-Карренбауэр высказывается в духе общей агрессивной по отношению к России направленности заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, который сейчас проходит в Брюсселе. Там, напомню, говорится и о «возможности боевых действий» от Балтийского до Черного морей, наращивании присутствия стран НАТО в Черноморском регионе, «быстрой переброске подкреплений». Всё это, понятно, «в ответ на агрессивные действия России», на исходящую о неё «угрозу». Реальных агрессивных действий со стороны нашей страны в отношении кого бы то ни было, однако, не наблюдается. А «угроза» Западу если и есть, то это лишь «угроза» того, что ему не удастся больше разговаривать с нашей страной как с поверженным противником, диктовать ей, как ей жить.

Тем не менее тезис германского министра обороны о том, что НАТО должно продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, — это реально вредный тезис. Он настраивает прибалтов и Украину на продолжение конфронтации с нашей страной. Но сытыми от этой конфронтации остаются лишь военные и производители оружия, а простые граждане в прибалтийских странах и на Украине от этого будут нести лишь возрастающие убытки.