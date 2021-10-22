Ханты-Мансийск, 22 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (63 случая), сообщает 22 октября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 234 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 22 октября в Югре зарегистрировано 79 819 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 75 084 человека, 1249 пациентов с COVID-19 скончались (на 14 человек больше, чем днём ранее).