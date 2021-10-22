Абакан, 22 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Pixabay.com Коронавирус

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Скончались восемь женщин в возрасте от 64 до 95 лет, а также двое мужчин 65 и 75 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 890.

В настоящее время в ковидных стационарах лечатся 1437 больных, 11 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются ещё 5142 пациента.

«Под медицинским наблюдением находятся 5 430 (+119) человек, контактировавших с больными», — добавили в правительстве.