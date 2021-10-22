Самара, 22 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Все медицинские учреждения Самарской области с 25 октября по 7 ноября будут работать в штатном режиме. Об этом 22 октября сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

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Его видеообращение опубликовано на странице министерства здравоохранения региона в социальной сети.

Вдовенко отметил, что в эти дни по обычному графику будут работать прививочные кабинеты, поликлиники, больницы, станции скорой медицинской помощи.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения региона, экстренная медпомощь и стационарная помощь будут оказываться в полном объеме. Поликлиники в области будут принимать жителей в обычном режиме с 8:00 до 20:00 часов, будут работать и мобильные бригады, которые оказывают помощь пациентам на дому.

«Призываем жителей, кто не сделал прививку, в эти дни обязательно пройти вакцинацию», — сообщает пресс-служба областного минздрава.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Самарской области с 25 октября по 3 ноября объявлены каникулы.