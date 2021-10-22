Мадрид, 22 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Министр территориальной политики Исабель Родригес отправится 22 октября на остров Пальма, где проведет различные встречи, посетит районы, пострадавшие от извержения вулкана, и подведёт итоги помощи, направленной правительством страны. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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В частности, Родригес проведёт встречи с президентом Совета острова Пальма и мэрами муниципалитетов, пострадавших от вулкана.

После этого министр встретится с представителями СМИ, а затем — с ответственными за План гражданской обороны и чрезвычайного реагирования на вулканический риск (Pevolca).

Далее Родригес посетит передовой командный пункт в Эль-Пасо, а после этого — объединенный офис общественного мониторинга. В конце дня министр посетит одну из дорог, пострадавших от вулкана.