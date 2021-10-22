Пермь, 22 октября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Жителям Пермского края власти рекомендуют воздержаться от посещения пожилых родственников, чтобы исключить риски заражения пенсионеров коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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По данным минздрава, 70% всех пациентов в COVID-отделениях — это пожилые люди. На эту возрастную группу приходится большинство летальных случаев. Краевые власти подчеркнули, что важно исключить общение детей в период каникул с бабушками и дедушками. Зачастую, являясь носителями коронавируса, дети бессимптомно переносят заболевание, но представляют угрозу для других членов семьи.

Пермякам советуют воздержаться от посещения своих пожилых родственников и временно ограничить любое общение разговорами по телефону, а также обеспечить бесконтактную доставку (до дверей) продуктов питания и других предметов первой необходимости.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями из-за неблагополучной эпидситуации. Школьников отправляют на каникулы с 25 октября. Для непривитых от COVID-19 граждан старше 65 лет ввели режим строгой самоизоляции.