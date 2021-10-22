Москва, 22 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 октября направил видеообращение к участникам Международного таможенного форума, который проходит в Москве в преддверии 30-летия Федеральной таможенной службы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Глава правительства отметил, что с 2021 года служба ввела в повседневную практику работу электронной таможни.

«99% всех документов теперь оформляется в специальных центрах электронного декларирования, что позволило существенно ускорить работу», — сказал Мишустин.

По его словам в настоящее время почти 80% документов выпускаются в течение четырёх часов, а остальные — в пределах суток.

В перспективе планируется продолжить цифровизацию и внедрить элементы искусственного интеллекта для обработки данных, обновления пунктов пропуска, контроля за товарами и других целей.