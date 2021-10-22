Улан-Удэ, 22 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Власти Бурятии призвали жителей ограничить контакты в период ноябрьских праздников и оставаться дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за соблюдением мер профилактики в республике следят 75 мобильных групп.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Улан-Удэ

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По словам зампреда правительства Петра Мордовского, заболеваемость COVID-19 растёт в 11 районах Бурятии. При этом занятость коечного фонда в ковидных стационарах не превышает 82%.

«Это в том числе эффект от своевременной профилактики. Любая эпидемия заканчивается там, где начинается ответственность. Поэтому улучшить эпидситуацию можно только при участии каждого», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство республики не намерено вводить дополнительные выходные дни из-за коронавируса, кроме дней, утверждённых указом президента Владимира Путина. По мнению главы региона Алексея Цыденова, эпидситуация в Бурятии лучше, чем было летом.