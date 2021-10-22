Калуга, 22 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 22 октября подписал постановление, продлевающее режим повышенной готовности до 31 декабря 2021 года. Одновременно в регионе продлевается масочный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Фото Владимира Кормильцева. Пресс-служба правительства Калужской области В магазинах усилят контроль за соблюдением масочного режима

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Ранее в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу в области введены дополнительные санитарные ограничения. В частности, в регионе, приостанавливаются все массовые культурные и спортивные мероприятия. Вводится запрет на работу предприятий общественного питания, баров, кафе и увеселительных заведений в ночное время в период с 00:00 до 06:00. Введена обязательная самоизоляции граждан старше 60 лет, не прошедших вакцинацию и не переболевших коронавирусом.

С 30 октября по 7 ноября в Калужской области установлены нерабочие дни, однако системообразующие предприятия и органы власти будут работать.