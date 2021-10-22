Лондон, 22 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. При открытии биржевых торгов цена на газ в Европе снизилась до отметки $1050 долларов за тысячу кубометров. Об этом 22 октября свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

D Coetzee Газ

Отмечается, что в начале торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $1048,3 за тысячу кубометров и по состоянию на 09:39 мск составляла почти $1050, что ниже расчетной цены на 21 октября на 1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» будет заполнена газом уже до конца 2021 года.