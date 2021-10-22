Пермь, 22 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Пермском крае власти установили нерабочими днями период с 25 по 29 октября, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Таким образом, из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, в регионе нерабочими станут две недели. Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные дни с 30 октября по 7 ноября.

Губернаторам регионов, где отмечается высокая заболеваемость, было рекомендовано адекватно оценить обстановку и при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае ежедневно растет суточный показатель выявляемых заражений коронавирусом. Местные власти приняли решение об отправке школьников на каникулы раньше запланированного срока.