Москва, 22 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Самой полезной является льняная каша. Такого мнения придерживаются учёных из Гарвардской медицинской школы.

Цитата из м/ф «Маша и Медведь», сер. 17 «Маша плюс каша». Реж. Олег Ужинов. 2011. Россия Маша и каша

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В составленном специалистами рейтинге она оказалась на первом месте. Как пояснила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина в интервью телеканалу «Москва 24», это единственный из продуктов растительного происхождения, в котором присутствует одна из трёх жирных кислот — Омега-3.

«Она необходима для сосудов и кровообращения, потому что снижает вязкость крови», — добавила врач.

Кроме того, такая каша является профилактическим фактором в отношении некоторых злокачественных заболеваний, потому что обладает антиоксидантными свойствами.

На втором месте в рейтинге оказалась гречневая каша. Её калорийность ниже, чем у овсянки. Также гречке есть пищевые волокна, витамины группы В. Будучи сложным углеводом, она позволяет сохранять энергию.

Тройку полезных каш замкнула овсянка. Как напомнила Чехонина, она способствует улучшению состояния микрофлоры кишечника, богата пищевыми волокнами. В ней есть холин, который помогает в борьбе с лишним холестерином в крови.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее диетолог-нутрициолог Надежда Цапкина назвала самые подходящие для идеального завтра продукты питания. По её словам, это куриное яйцо и сливочное масло.