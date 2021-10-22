Ижевск, 22 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано также 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Pixabay.com Коронавирус

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Скончались пять женщин в возрасте от 74 до 86 лет и шесть мужчин в возрасте от 46 до 73 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2598 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 октября в регионе выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 382 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 60 568 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9090 жителей.

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