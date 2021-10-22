Ижевск, 22 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 22 октября выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 382 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 60 568 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 79 детей в возрасте до 14 лет и 63 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 321 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 48 880 человек. Скончались 2598 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 11 летальных случаев. Накануне скончались также 11 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9090 жителей. Из числа получающих лечение 7339 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1714 человек — в состоянии средней степени тяжести, 597 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, объявлен период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В настоящее время в республике определяют формат работы учреждений социальной сферы, здравоохранения, торговли, промышленности, транспорта.

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