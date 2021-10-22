Нальчик, 22 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии оказались от проведения гастрономического фестиваля. Причиной стало ухудшение ситуации из-за коронавируса, сообщили в мэрии города Нальчика.

Admnalchik.ru Яблоки

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Гастрофест планировалось провести 23−24 октября в столице региона. Однако по решению администрации города, его отменили, сообщив. Что жителям республики и гостям столицы «лучше остаться дома и более ответственно подойти к вопросу вакцинации». Напомним, гастрономический фестиваль впервые был проведен в Нальчике в 2019 году. Он был удостоен специального диплома национальной премии «События России 2020»

Как сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, республика занимает третье место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу скончавшихся от COVID-19. Из 33 883 заболевших умерли 887 человек.