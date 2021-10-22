Ереван, 22 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Вопрос возвращения из Азербайджана армянских военнопленных остаётся одним из самых важных для урегулирования ситуации в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи со спецпредставителем генсека НАТО Хавьером Коломина Пирисом, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пашинян

«Премьер-министр коснулся процессов, происходящих в нашем регионе, подчеркнув, что вопрос обеспечения возвращения армянских пленных, содержащихся в Азербайджане, напрямую влияет на региональную ситуацию», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что премьер-министр назвал сложившуюся ситуацию в регионе «достаточно напряжённой». Он заявил выразил надежду, что вопрос с военнопленными скоро решится. Пашинян также заверил Пириса, что Ереван прилагает максимум усилий для исправления ситуации.

Стоит отметить, что 19 октября Азербайджан освободил пятерых армянских военнопленных. При посредничестве российских миротворцев они прибыли в Ереван. Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян ранее заявил, что в азербайджанском плену якобы удерживают 70 армянских граждан. Кроме того, более 200 человек считаются пропавшими без вести. В Баку заявляют, что всех пленных вернули, а в Азербайджане остались в заключении «террористы и диверсанты».