Губернатор Приамурья не исключил продления локдауна
Благовещенск, 22 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Амурской области нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября может быть продлена. По словам губернатора Василия Орлова, это решение будет принято в случае необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона
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По прогнозу оперативного штаба региона заболеваемость коронавирусом продолжит расти и через три недели достигнет пиковых значений. Предполагается, что болеть COVID-19 к этому времени будут 5200 из 100 000 жителей Амурской области.
Как сообщало ИА REGNUM, рост количества ежедневно выявляемых коронавирусных больных в Приамурье составил 6,2% за неделю. Количество новых случаев растёт во всех муниципалитетах региона.