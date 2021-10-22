Благовещенск, 22 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Амурской области нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября может быть продлена. По словам губернатора Василия Орлова, это решение будет принято в случае необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуация с коронавирусом в Амурской области усложняется. Пока принято решение о введении дополнительных выходных в аналогичные даты с федеральными. Ближе к их окончанию будем смотреть по заболеваемости. При ухудшении ситуации может быть принято решение о продлении дополнительных выходных и введению новых ограничительных мер», — отметил Василий Орлов.

По прогнозу оперативного штаба региона заболеваемость коронавирусом продолжит расти и через три недели достигнет пиковых значений. Предполагается, что болеть COVID-19 к этому времени будут 5200 из 100 000 жителей Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, рост количества ежедневно выявляемых коронавирусных больных в Приамурье составил 6,2% за неделю. Количество новых случаев растёт во всех муниципалитетах региона.