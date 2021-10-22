Самара, 22 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Каникулы объявлены с 25 октября по 3 ноября для всех классов в школах Самарской области. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

В школе

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Сообщается, что школьники начнут учиться после праздничных и выходных дней 8 ноября.

Отмечается, что с 25 октября по 3 ноября в детских садах области будут работать лишь дежурные группы. При этом учреждения дополнительного образования будут работать в дистанционном режиме.

«Руководство высших и средних профессиональных образовательных организаций принимает решение о режиме работы самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области введут нерабочие дни с 25 октября.