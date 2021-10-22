Чебоксары, 22 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования, продолжатся при наличии двух условий: помимо вакцинации от COVID-19, у участников планируют требовать ПЦР-тест. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 22 октября, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Зарядка у мальчиков

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Данное заявление было сделано после выступления заместителя министра спорта Ольги Букиной. По её словам, до конца 2021 года в Чувашии планируется проведение около 120 спортивных мероприятий.

«Все мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе с количеством участников более 50 человек, отменены. Министерство вносит предложение приостановить проведение спортивных соревнований с участием спортсменов, не достигших возраста 18 лет», — сказала замминистра.

Также она сообщила, что у взрослых спортсменов для участия в состязаниях будут требовать сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесённой не более полугода назад болезни.

«И вам, и всем остальным сообщаю следующее. Все мероприятия в ближайшее время, которые не отменятся, должны проводиться не просто с сертификатами [о прохождении вакцинации от COVID-19], плюс ПЦР-тест. Сертификаты и справки о том, что высокий уровень антител, — это показатель иммунитета. А ПЦР-тест — это текущее состояние человека, является он носителем вируса или не является. Поэтому эти два документа взаимно дополняют [друг друга] и дают полную картину о состоянии здоровья человека», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время все мероприятия должны проводиться «только при этих двух условиях, иначе никак»:

«Если не можем организовать, тогда отменяйте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ввели QR-коды, которые получают все прошедшие вакцинацию от COVID-19, для посещения кинотеатров, предприятий общепита, архивов, музеев, библиотек, музеев, республиканских и муниципальных учреждений спорта.