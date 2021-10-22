Джакарта, 22 октября 2021, 10:29 — REGNUM Правительство Индонезии официально согласилось использовать имя Кемаля Ататюрка в качестве названия улицы в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.
«Наименование дороги было официально принято правительством Индонезии», — говорится в заявлении посольства Турции в Индонезии.
В посольстве Турции в Индонезии заявили, что стороны обсуждают какую именно улицу переименуют.
Ранее Турция согласилась выполнить просьбу Индонезии и назвать улицу перед посольством Индонезии в Анкаре именем первого президента страны Сукарно.
Как сообщало ИА REGNUM, около 1,8 млн жителей столицы Индонезии Джакарты не были вакцинированы против коронавируса.
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