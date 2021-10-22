Благовещенск, 22 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Амурской области увеличивается ежедневно фиксируемое количество новых случаев заражения COVID-19. За сутки инфицированы 143 человека, ранее этот показатель не превышал 140, а в сентябре был на уровне около 120. Лечение от коронавируса сейчас проходят 2800 больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства региона.

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На самоизоляцию после контактов с заражёнными COVID-19 отправлены 6607 амурчан. Помимо пациентов с COVID-19 также увеличивается число жителей региона с диагнозом «внебольничная пневмония»: за неделю на 17,1%. Средний многолетний уровень по количеству случаев этой болезни превышен в 7,6 раза.

С начала 2021 года в Амурскую область поступило 17 новых аппаратов ИВЛ. Они доставлены в Константиновскую, Архаринскую Райчихинскую и Ивановскую больницы, а также в посёлок Прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, рост количества ежедневно выявляемых коронавирусных больных в Амурской области составил 6,2% за неделю. Число новых случаев растёт во всех муниципалитетах региона.