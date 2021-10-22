Благовещенск, 22 октября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Рост количества ежедневно выявляемых коронавирусных больных в Амурской области составил 6,2% за неделю. Количество новых случаев растёт во всех муниципалитетах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства Приамурья.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Главный санитарный врач региона Ольга Курганова отметила, что сейчас уровень заболеваемости вырос до 4906 случаев на 100 тыс. населения, а через три недели по прогнозу этот показатель возрастёт до 5200. Быстрее всего коронавирус распространяется в городах Зея и Райчихинск, а также в Михайловском районе. Больше всего новых заболевших выявляют в Благовещенске и Свободном

Возрастает количество пациентов в возрасте старше 65 лет (на 38,9% за неделю) и 15−17 лет (на 36,5%). 96% больных с диагнозом COVID-19 не привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, система здравоохранения Амурской области функционирует с максимальной нагрузкой. В регионе развёрнуты 2148 коек для коронавирусных больных, для обслуживания большего количества пациентов не хватит медработников.